Aversa. Fondi persi, Orabona: “Innocenti, l’assessore che sorride”

L’assessore Innocenti, quello con il sorriso in modalità fissa e tracimante, si improvvisa polemista e si inerpica su scivolosi specchi per tentare di giustificarsi per la bocciatura dei “suoi” progetti per la scuola. E lo fa con un –apparente – ragionamento che lascia sbigottiti. Ma di cosa vi lamentate con quel manifesto di protesta firmato dal centrodestra e per di più anche da un senior (il sottoscritto) candidato all’oblio?

Ha, opportunamente supportato, confusamente scritto su un quotidiano il “beato” sorridente Innocenti, dopo tutto, ha aggiunto, insieme ai nostri, sono stati bocciati anche molti altri progetti. E poi il “ridente perenne”, con un guizzo di inconsapevole ironia, ha soggiunto: e chi può dire che, se presentati secondo le regole, i progetti sarebbero stati approvati? Anzi, completando il suo incidentato percorso logico, il “sempre allegro” Innocenti ha praticamente ammesso: sappiate che i soldi messi a disposizione dal PNNR sono davvero pochi e che, comunque, noi non li avremmo presi. Credo che sia un esercizio del tutto superfluo commentare queste sconcertanti dichiarazioni. E infatti me ne astengo perché si commentano da sole. Per di più, sono un cattolico praticante e sono aperto al perdono e alla umana “commiserazione”.

Da politico orgogliosamente senior (che non denigra questa amministrazione, come erroneamente e strumentalmente dichiara il “disinvolto” Innocenti, ma, doverosamente, ne evidenzia i suoi eccessivi ed inammissibili “colori”, dovuti ad uno orripilante mega ribaltone, e la sua assoluta inadeguatezza) devo però aggiungere che, senza alcun dubbio, preferisco l’oblio ad una notorietà dovuta a ben altro, e non certamente grazie a meriti e a coerenza.

di Isidoro Orabona

coordinatore cittadino di Forza Italia

Responsabile Regionale di Forza Italia – movimento Seniores