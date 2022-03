Aversa. Elezioni ambito rifiuti, Criscuolo: “Non consento a nessuno di giocare col mio nome”

“Con riferimento ad alcune interpretazioni riportate dalla stampa circa la mia candidatura al Consiglio dell’Ente d’Ambito Rifiuti di Caserta nella lista “Giardino Felix”, ritengo doveroso precisare che nessuno mi ha mai chiesto né ho mai dato la mia disponibilità a una candidatura in “quota PD” o in una lista “del PD”. Da consigliera comunale dell’area moderata, ho dato la mia disponibilità ad una designazione in rappresentanza del Comune di Aversa”. Così, in una nota, la consigliera comunale Clotilde Criscuolo.

“Se così non fosse e, mio malgrado, si fosse data alla mia candidatura una diversa caratterizzazione politico-istituzionale, la mia disponibilità dovrebbe considerarsi a tutti gli effetti ritirata. Chiedo ai responsabili della formazione delle liste, in primo luogo al Sindaco di Aversa, di fare chiarezza immediatamente e pubblicamente. Non consento a nessuno di giocare col mio nome, a maggior ragione se a mia insaputa”.