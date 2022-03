‘Aversa Città Millenaria’, radiomatori aversani indicono il diploma dei 1000 anni della città

In occasione dei mille anni della città di Aversa, il Friendly Ham Radio Club indice il diploma e il concorso internazionale ‘AVERSA CITTA’ MILLENARIA MXXII – MMXXII’.

Partecipazione

È aperta a tutti gli OM e SWL del mondo.

Durata e modalità

Dalle ore 00.00 UTC del 1° maggio 2022 alle 24.00 UTC del 31 maggio 2022 su tutte le bande HF consentite ed in tutti i modi.

Punteggi

Dovranno essere collegate/ascoltate le stazioni iscritte al Friendly Ham Radio Club residenti su tutto l’Agro Aversano (come da elenco nominativi allegato) che trasmetteranno come “stazione valida per il diploma/concorso “Aversa Città Millenaria”. Per ogni collegamento, verrà assegnato 1 (uno) punto.

La stessa stazione potrà essere collegata/ascoltata più di una volta purché sussista una variazione di data o di banda. Nel periodo indicato, potrà essere presente la stazione Jolly IQ8YZ, il cui collegamento/ascolto avrà valore di 3 (tre) punti. Nella giornata sarà valido un solo collegamento/ascolto per banda con la stazione Jolly.

Ogni stazione passerà il rapporto di controllo e il punteggio.

Il diploma, in formato pdf, sarà inviato gratuitamente a tutte le stazioni europee ed extra europee che avranno totalizzato almeno 5 (cinque) punti o 5 HRD.

Per le stazioni italiane, saranno necessari 10 (dieci) punti o 10 HRD.

Al 30 giugno 2022, tra le richieste pervenute, sarà stilata una classifica per la premiazione di:

1° OM Internazionale;

1° OM Nazionale;

1° SWL Internazionale;

1° SWL Nazionale.

I primi classificati riceveranno una targa personalizzata.

In caso di conseguimento di due premi, sarà assegnato il maggiore, mentre il minore sarà assegnato al secondo classificato. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si precisa che le decisioni del Consiglio Direttivo del Friendly Ham Radio Club saranno inappellabili.

Entro il 20 giugno 2022, tutti i log, in formato ADIF, dovranno essere inviati a: fhrcaversa@gmail.com

Stazioni iscritte e operative su tutto l’Agro Aversano al Friendly Ham Radio Club:

IK8JAI, IZ8GAD, IK8CGX, IK8TNG, IZ8FTW, IK8VSB, IU8FUI, IZ8CKY, IU8MIX, IW0EYT, K8SVY, IZ8EFE, I8TSL IZ8GCP.