Aversa. La denuncia di Cannavale: “uffici comunali al collasso”

“Ormai siamo arrivati alla frutta. Gli uffici del comune sono in affanno. La mancanza del personale sta danneggiando seriamente i cittadini: ormai è voce comune che i pochi dipendenti rimasti non riescono a soddisfare le richieste dei cittadini. I dipendenti ci metteno tutta la loro buona volontà e nonostante i loro sacrifici, stanno per andare in tilt. Le loro richieste di aiuto sono rimaste inascoltate e a breve corriamo il rischio che, con i prossimi pensionamenti, gli uffici rischiano di rimanere chiusi per mancanza di personale”. A dirlo, tramite una nota stampa, l’esponente di FdI Aversa Pino Cannavale.

“Questa è la situazione reale che si prospetta da qui a poco. Oggi mi sento di dover ringraziare tutti i dipendenti del comune che con spirito di sacrificio stanno facendo sforzi enormi per garantire il servizio; voglio anche ringraziare gli ex dipendenti in pensione che con la loro presenza cercano di aiutare i colleghi, ormai esausti. Spero che questo mio grido di allarme non vada disperso nel vento con la speranza che vengano presi i dovuti provvedimenti per evitare il collasso”.