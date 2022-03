Aversa. Blessing, da vittima della tratta alla nuova libertà

Si è tenuto lunedì pomeriggio presso la Caritas diocesana di Aversa – in occasione della giornata internazionale della donna – l’emozionante ma al tempo stesso struggente l’incontro con Blessing Okoedion, giovane donna nigeriana, che ha avuto il coraggio di ribellarsi ai suoi sfruttatori, e di denunciare il terribile dramma della tratta e della prostituzione.

L’associazione NonSeiSola con lo straordinario supporto di don Carmine Schiavone, direttore della Caritas diocesana di Aversa, hanno scelto di celebrare la vigilia della Giornata Internazionale della Donna con questa testimonianza.

“Solo chi c’era può carpire le sensazioni che ho vissuto durante l’intero intervento. Forza, grinta, tenacia ma soprattutto tanto coraggio. Credo che la sua testimonianza sia stata di ispirazione per ognuno dei presenti, per insegnarci che non bisogna mai smettere di lottare per la nostra libertà. Grazie Blessing”, ha detto Mariavittoria D’Alterio, presidente associazione Non sei sola.