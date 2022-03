Aversa. ‘Assalto a Palazzo Rebursa’: il commento del sindaco Golia

“Ieri sera, lo schifo. Un gruppo di adolescenti hanno forzato l’ingresso a Palazzo De Rebursa, in Piazza Don Diana proprio a ridosso del Municipio. Si sono introdotti illegalmente nella struttura non si capisce per quale “divertimento”. Tanto audaci, quanto codardi. Perché in meno di dieci minuti sono personalmente arrivato sul posto con la Polizia Municipale e i Carabinieri e si erano dileguati. Ma le indagini procedono serrate e le forze dell’ordine stanno esaminando i video delle telecamere e quelle postate sui social. I colpevoli verrano individuati e le sanzioni saranno esemplari!”. E’ il commento del sindaco Alfonso Golia sui fatti di ieri avvenuti in piazzetta don Diana.

“Mi chiedo cosa pensino i genitori di questi ragazzi e di quelli che frequentavano quel luogo in quel momento. Perché se è vero che un genitore spesso non sa cosa fa il figlio quando è fuori è altrettanto vero che conosce bene i luoghi che frequenta. Ho chiesto ogni sforzo possibile per rintracciare questi teppistelli. Ho scritto al Prefetto per convocare un comitato d’ordine e sicurezza. Dopodiché, parallelamente al corso della giustizia sui reati connessi, sarà mia intenzione chiedere un incontro alle famiglie. Oggi invece, 21 marzo, un bellissimo raggio di sole ci ha ricordato che le nostre terre brillano di bene e speranza. In occasione del primo giorno di Primavera, dedicato alle vittime innocenti delle mafie, siamo stati alla scuola dell’infanzia “Cimarosa” per far conoscere ai bambini un “supereroe”: Valerio. Grazie al racconto di Tina Cioffo, rappresentante del comitato Don Peppe Diana, abbiamo raccontato l’impegno di Valerio Taglione per le nostre terre e della sua capacità di “trasformare le cose brutte in cose belle”. Grazie bambini, con la vostra spontaneità avete cancellato la mia ira per quello che era successo ieri sera. E grazie a tutti per una mattinata che ci ha riempito il cuore, nel ricordo delle vittime innocenti delle mafie e per le quali rinnoviamo, ogni giorno, il nostro impegno contro ogni forma di illegalità e criminalità. Nel ricordo di Valerio, il nostro amico, il nostro supereroe”.