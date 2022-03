Aversa. Altra assoluzione per il direttore Stefano Montone

Onestamente questa volta non so da dove iniziare. Potrei rifarmi ad un vecchio modo di dire: “vi è piaciuta la bicicletta e ora pedalate”. Ovvero, mentre io sono giunto al traguardo per voi inizia la salita. Si perché quando si propongono querele “bavaglio” e si perdono le cause poi bisogna aprire il portafogli e risarcire.

Questo mese è stato fantastico, oltre a vincere contro il Sindaco di Aversa Alfonso Golia e a mettere in ghiaccio un procedimento civile dinanzi al tribunale di Catanzaro, stamane ho vinto anche nella capitale.

E vengo a spiegarmi. Nel 2020 su richiesta dell’amico avvocato e Giudice di Pace Nicola Di Foggia, pubblicavo un comunicato stampa a firma dei consiglieri di minoranza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord. Partiva dunque (in automatico) la querela dell’Avv. Gianfranco Mallardo, allora presidente del COA.

Il PM chiedeva il rinvio a giudizio per me quale direttore del giornale e per i sottoscrittori dell’articolo. A questi ultimi veniva contestata anche la tentata violenza privata in quanto con una mail avevano chiesto le dimissioni del Presidente Mallardo. In piena pandemia, veniva tenuta l’udienza dinanzi al GUP di Napoli Nord. Il Giudice rilevato che l’Avv. Di Foggia era anche Magistrato Onorario, inviava per competenza il fascicolo al Tribunale di Roma. Incardinato il processo a Roma e dopo qualche rinvio per questioni di notifiche, i difensori optavano per il rito a abbreviato.

Il processo si è tenuto stamane. Lo stesso PM ha chiesto l’assoluzione di tutti gli indagati. Immediato il verdetto: “il fatto non sussiste”. Ora le considerazioni da fare sarebbero tante e di molteplice fattura. Potrei farvi una “capa tanta” sulle querele strumentali, sul tentativo di bavaglio, del reato di “lesa maestà” che molti non sanno non esistere in Italia. Ma posso solo dire che non è un caso che tutte le mie querele sono cadute come foglie secche trasportate lontane dal vento. Significa che quando metto la penna sulla carta rispetto sempre le regole e racconto sempre la verità.

Un ringraziamento particolare all’autore di questo successo che non smetterò mai di ringraziare: l’Avv. Carmine Mormile di Aversa. Un caro amico, un ottimo professionista che mi ha sempre supportato e sopportato in questa avventura.

di Stefano Montone

direttore responsabile de LaRampa.it