AV Salerno – Reggio Calabria, Castiello: “Scalo Afragola strategico”

“I 36 miliardi già contemplati nella legge di bilancio per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Salerno/Reggio Calabria,così come annunciato ieri dal ministro Enrico Giovannini, rappresentano un epocale punto di svolta per l’intero mezzogiorno e la Campania”. Lo ha dichiarato L’On.Pina Castiello, deputato campano della Lega e membro dell’esecutivo nazionale del partito che ritorna sulla notizia data ieri dal titolare del dicastero delle infrastrutture.

Castiello poi aggiunge: “è un’opera finanziata con fondi nazionali e Pnrr che saprà dare un forte inpulso anche alla implementazione industriale con provvidenziali ricadute occupazionali. Un grandissimo balzo in avanti nella direzione di un agevole collegamento tra il nord e il sud del paese e che-ha aggiunto ancora l’ex sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri-azzererà il gap attuale, rendendo solo un lontano ricordo i disservizi e i disagi di oggi. Il Sud-ha proseguito- sarà uno snodo strategico per il Paese e saprà trasformarsi in un fenomenale attrattore con la messa a regime delle sue impareggiabili potenzialità. In quest’ottica-ha continuato l’esponente leghista- la stazione Alta velocità di Afragola andrà a rivestire una importanza sempre più strategica, affermandosi quale snodo cruciale per il traffico di uomini e merci: una condizione che consentirà alla regione Campania di stare al passo con la sfida della modernità conferendole altresì una centralità di enorme rilievo”.

“Mi aspetto che le amministrazioni locali, iinteressate da un lavoro di così ampia portata, sappiano poi garantire tutta quella progettualità integrata per la realizzazione delle necessarie opere a corredo.

È davvero doveroso,tuttavia,esprimere un plauso al governo e ai ministri della Lega i quali, da sempre,in stridente contrasto con gli alfieri del “no ideologico” che tanto male hanno fatto al Paese, fanno della “politica del fare” il loro tratto distintivo”.