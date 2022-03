Asl Caserta e precariato, Del Rosso chiede ‘vertice’ con Russo e sindacati

“Serve un vertice con il direttore generale dell’Asl di Caserta, Ferdinando Russo, per discutere e superare la problematica del precariato”. A richiederlo il consigliere di Caserta, nonché provinciale, Maurizio Del Rosso, che fa proprie le richieste delle organizzazioni sindacali di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL di Caserta anche in virtù della “ravvicinata scadenza contrattuale prevista per il 31 marzo”.

Per Del Rosso ci sono “200 lavoratori, e quindi altrettante famiglie, che in questo periodo di profonda emergenza rischiano di ritrovarsi senza uno stipendio. Sono stati considerati ‘eroi’ negli ultimi mesi mentre combattevano la pandemia e ora potrebbero ritrovarsi da un giorno all’altro per strada nonostante abbiano maturato esperienze e competenze specifiche nel settore”.

Quindi ecco la richiesta all’Asl Caserta e al dottor Russo “affinché si diano risposte a questi lavoratori, vera risorsa per la nostra terra, che hanno lavorato senza sosta per aiutare migliaia di persone ed ora non possiamo lasciarli soli”.