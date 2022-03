Anche l’Italia colpita da fake news del Cremlino

L’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, ha detto che la task force europea contro la disinformazione ha rilevato “centinaia di casi di disinformazione” proveniente dalla propaganda russa, “in paesi come Germania, Ucraina, Italia, Spagna che riguarda una varietà di temi come elezioni, vaccini, Brexit o movimenti secessionisti in alcuni Stati membri Ue”, casi che si possono trovarte sul sito ‘ Eu versus disinformation ‘, ha detto Borrell intervenendo nel dibattito alla plenaria del Parlamento europeo sull’ingerenza straniera nei processi democratici nell’Ue.

“Stiamo aumentando la nostra collaborazione con la Nato e il G7 per capire come il Cremlino sta destabilizzando e manipola l’informazione indebolendo l’Ucraina e l’Occidente. Abbiamo messo in piedi un sistema di allerta. Diffondete questo sito web , per favore”, ha aggiunto. “L’informazione è il combustibile della democrazia”, ha concluso parlando in spagnolo.