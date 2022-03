Alto impatto a Miano, Frattaminore e Nola

Ieri gli agenti del Commissariato Scampia e della Polizia Municipale, con il supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Miano. Nel corso dell’attività sono state identificate 86 persone, di cui 30 con precedenti di polizia, e controllati 65 veicoli di cui 5 sottoposti a sequestro amministrativo ai fini della successiva confisca. Inoltre, sono state contestate 51 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancato utilizzo del casco protettivo e mancata copertura assicurativa elevando sanzioni per un totale di 33.000 euro; infine, tre persone sono state denunciate per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio.



Ieri gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattaminore in via Giovanni XXIII, piazza Atella, piazza San Maurizio, in via Turati e via Cavalieri di Vittorio Veneto. Nel corso dell’attività sono state identificate 111 persone, di cui 17 con precedenti di polizia, e controllati 54 veicoli.

Ieri gli agenti del Commissariato di Nola hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Nola, San Vitaliano, Cicciano, Cimitile, Palma Campania, Saviano, Casamarciano, Tufino, Visciano, Scisciano, Roccarainola, Carbonara di Nola, Comiziano, Camposano, San Paolo Bel Sito e Marigliano. Nel corso dell’attività sono state identificate 131 persone, di cui 24 con precedenti di polizia, controllati 16 esercizi commerciali e sono state altresì controllate 13 persone sottoposte agli arresti domiciliari.