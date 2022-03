Aggredisce zia e cugina con bastone: arrestato

Un uomo di 26 anni di nazionalità cingalese è stato arrestato dagli agenti di polizia a Lecce per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L’arresto è stato successivo a una segnalazione giunta al 113 che raccontava di una aggressione in una abitazione della città. Al loro arrivo i poliziotti del reparto Volanti, hanno notato macchie di sangue sul pavimento e una donna con la testa fasciata e sanguinante per una profonda ferita alla testa.

Dagli accertamenti è emerso che la vittima, una 45enne di nazionalità cingalese, da quasi un anno subiva maltrattamenti e vessazioni da parte del nipote arrivato lo scorso anno in Italia e con problemi di alcolismo che lo hanno reso violento e aggressivo, non solo nei confronti della zia ma anche della cugina 15enne. L’ultimo episodio si è verificato ieri quando, tornato a casa dopo la mezzanotte ha iniziato ad aggredire verbalmente le due donne. La 45enne nel tentativo di salvare la figlia dall’ira dell’aggressore le ha fatto scudo col corpo. Così è stata colpita più volte con un bastone in testa e sulla schiena riportando una prognosi di poco meno di un mese.

Ai medici del pronto soccorso la donna ha riferito delle violenze fisiche e delle minacce di morte subite dal 26enne che ora è in carcere e che è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere.

