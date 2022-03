8 zone del Napoletano ben collegate al centro

Le zone del Napoletano ben collegate al centro, oltre a quella di Napoli, sono Giugliano in Campania, ma anche Torre del Greco e altre. Quelle che si possono citare infatti sono numerose.

Le zone del Napoletano ben collegate al centro sono varie e considerando che l’area in questione non riguarda solo la città di Napoli, ma anche il territorio provinciale limitrofo, si può indicare un elenco abbastanza corposo. Prima di tutto va detto che il capoluogo campano presenta una buona rete di collegamenti infrastrutturali e per questo, vi sono diversi quartieri che sono collegati al centro. Tra questi, ce ne sono alcuni in cui la richiesta di case in affitto o in vendita negli ultimi tempi è maggiore, come per esempio l’area centrale cittadina e in particolare il Centro Storico, ricco tra l’altro di attrazioni da vedere, che risultano importanti dal punto di vista artistico e storico. Anche il quartiere Chiaia è ben collegato al resto della città e possiede sia una parte che si affaccia sul mare, sia dei punti verdi che possono essere apprezzati soprattutto da chi ama il paesaggio naturale. Si aggiunge a questi anche il quartiere Vomero, che si trova su una collina e da qui è facilmente raggiungibile la parte centrale. Se oltre a una zona ben collegata con il centro si cerca poi anche un’area abbastanza rinomata e prestigiosa, allora non si può non nominare Posillipo. Se questi però erano i punti territoriali di Napoli che consentono di arrivare nel cuore della città in breve tempo, sia con mezzi pubblici, sia con uno privato, si deve considerare che nel Napoletano ci sono anche altri territori ben connessi con quelli più centrali. Per esempio le case a Sant’Antimo in affitto sono molto richieste, ma non solo.

Le altre città e le tipologie di immobili che si possono trovare

Ben collegate con il centro del Napoletano anche Giugliano in Campania, nonché Torre del Greco, Pozzuoli, Casoria, Castellammare di Stabia, Afragola. Non mancano poi anche aree come quella di Ercolano, Torre Annunziata, Quarto, sempre tutte abbastanza connesse con le aree più centrali.

Le tipologie di immobili che si possono trovare in tutti i punti indicati sono diverse, perché sebbene la richiesta di monolocali e bilocali sia abbastanza elevata, ci sono anche persone che richiedono ville o case indipendenti. Queste sono ricercate soprattutto in zone in cui si concentra maggiormente un tipo di paesaggio verde e/o marittimo e in cui vi è uno sviluppo urbano non eccessivo. In più sempre più persone desiderano trovare un appartamento in cittadine del Napoletano che sono collegate bene con le parti più centrali, anche perché in questo modo potranno spostarsi per lavoro o per altri motivi in modo più veloce e diretto e in più avranno diversi servizi a portata di mano. Ne consegue quindi che aree che possiedono dei collegamenti con il territorio più centrale potrebbero anche essere definite come “più comode” e infatti lì si concentrano diverse richieste di case in affitto e vi sono anche molte persone che le ricercano per acquistarle.