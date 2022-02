Volley. Aversa, esame di maturità con Tuscania

“Una partita fondamentale per blindare il primo posto in classifica”. Questo il punto di vista del presidente Sergio Di Meo sulla gara della sua Wow Green House Aversa contro la Maury’s Com Cavi Tuscania che si disputerà domani (domenica 27 febbraio) alle ore 19 nel palazzetto di Montefiascone, cittadina della provincia di Viterbo.

Una settimana intensa di lavoro per i ragazzi guidati da coach Giacomo Tomasello: i sorrisi e il buon umore hanno accompagnato gli allenamenti di capitan Morelli e compagni che sono chiamati ad alzare – ancora di più – il livello della propria pallavolo perché è arrivato veramente il momento decisivo della stagione.

Di Meo chiede alla squadra di “mettere l’ipoteca sul primo posto, anche per il sogno della Supercoppa. Ho trovato tanta serenità nel gruppo, consapevolezza dei propri mezzi e soprattutto quella grinta che si nota anche dagli occhi di ognuno di loro. Ci attendono tre gare impegnative: Tuscania, Casarano e Aci Castello diranno tantissimo della nostra annata. Ci arriviamo con tutti gli effettivi a disposizione, col Covid alle spalle e con una condizione fisica ottimale. Batterci sarà difficile per tutti, lotteremo su ogni campo per onorare i nostri colori”.

Su Tuscania è chiaro: “E’ la squadra che può sicuramente metterci più di tutte in difficoltà – continua il presidente Di Meo – ed è la stessa classifica a parlare. Mercoledì sono andato al PalaJacazzi per salutare l’amico Sandro Passaro, che è stato con noi qui ad Aversa e che quando posso saluto con tanto affetto. Ho visto anche la partita e sinceramente ho visto una squadra davvero forte. Sono sicuro che ci sarà spettacolo in campo e sugli spalti, mi aspetto di vedere una grandissima partita tra due squadre che meritano entrambe una categoria superiore”.

Tuscania ha un roster di livello e anche il pubblico quando può trascina la squadra: “Conosciamo bene la realtà di Tuscania, ci abbiamo giocato più volte contro. E sono state sempre gare indimenticabili. Non vedo l’ora di godermi una gara che sono sicuro sarà davvero speciale”.