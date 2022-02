(VIDEO) Napoli. ANAAO: “Medici eroi ma Cardarelli non applica contratto”

“Noi stamattina presentiamo un dossier su 4 punti: futuro dell’azienda, rispetto delle norme contrattuali – i medici sono stati esaltati e l’amministrazione non ci applica il contratto -, assunzioni, pazienti no Covid che hanno maturato patologie e per i quali noi chiediamo, ora che sta finendo la pandemia, il ripristino di posti letto dedicati”. Così Franco Verde, coordinatore Anaao provinciale di Napoli, illustra la situazione dell’ospedale Cardarelli a margine di una conferenza indetta dal sindacato.

Alla chiusura temporanea del pronto soccorso del nosocomio napoletano si è arrivati “per errori gravi commessi dalla Regione Campania sugli altri ospedali cittadini che sono stati chiusi, l’ospedale del Mare è un fallimento. In più manca una rete territoriale adeguata. Al Cardarelli tutti i sindacati hanno chiesto una diversa organizzazione del Ps, ma il direttore non ha mai voluto concederla blindando ruolo e posizione di chi dirige quel settore. Non è un caso se l’ospedale si ritrova così”.

(Elm/Dire)