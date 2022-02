(VIDEO) Morto Tito Stagno, la voce che ci raccontò la conquista della Luna

“Ha toccato! Ha toccato in questo momento il suolo lunare”. La sera del 20 luglio 1969 Tito Stagno raccontò ai telespettatori italiani lo sbarco sulla Luna. E ora che è morto, a 92 anni, resta una voce, quel timbro, la storia. Il popolarissimo giornalista della Rai ricordava quelle 25 ore di trasmissione dallo studio 3 di via Teulada, in collegamento con Houston con nostalgia e un pizzico di amarezza: “Una stagione di entusiasmi, di coraggio, di desiderio di conoscenza che si rivelò poi troppo breve”.

Stagno era nato a Cagliari il 4 gennaio 1930, e non si era occupato solo di spazio. Anche se la vicenda dello Sputnik, lanciato nel 1957, lo aveva appassionato e da allora “quel settore in ascesa divenne un po’ il mio”. La sua voce ha accompagnato la diretta di tantissimi eventi, anche sportivi, a cominciare dalle Olimpiadi invernali di Cortina nel 1956. Fu responsabile della Domenica Sportiva dal 1976 al 1995.

“Ha raccontato con rigore e professionalità i principali eventi del nostro Paese e che tutti ricordiamo per l’emozione con cui guidò gli italiani nel viaggio sulla Luna. Mi stringo con affetto al dolore dei familiari e degli amici in questa triste giornata in cui se ne va un pezzo di storia del giornalismo italiano”, il ricordo del ministro della Cultura, Dario Franceschini.

(Dire)