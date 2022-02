(VIDEO) M5S, Ciarambino: “Rispetto per magistratura ma leadership è altra cosa”

“Condivido le parole di Beppe Grillo, l’invito al silenzio e alla cautela. La magistratura fa il suo lavoro e i suoi pronunciamenti vanno rispettati: questa è la linea che il Movimento 5 Stelle sta seguendo. Ovviamente poi la politica e il riconoscimento di una leadership da parte di tutti coloro che si riconoscono in una forza politica è altra cosa”. Lo ha detto la capogruppo del Movimento 5 Stelle nel Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino, rispondendo ai cronisti che le chiedevano un commento sulla sospensione delle delibere di modifica dello statuto e di nomina di Giuseppe Conte come presidente M5s disposta dal tribunale di Napoli.

Ciarambino riconosce che c’è una “dialettica interna molto forte” che riguarda il futuro del movimento “ma tutti – osserva – hanno fatto un’affermazione: il Movimento 5 Stelle è la nostra casa, è questo il punto di partenza di qualunque ragionamento. Mi sembra che i toni si siano distesi e si stia come sempre lavorando per costruire”.

“Quella dei due mandati è una nostra regola identitaria. Beppe Grillo è il nostro garante e traccia la strada. C’è una discussione in corso al nostro interno – ricorda – rispetto alla quale lo stesso Beppe Grillo prevede deroghe e vanno previste delle modalità per valorizzare l’esperienza importante maturata al nostro interno da alcuni rappresentati politici che rivestono ruoli importanti. Per me quell’esperienza non può andare sprecata”.

(Red/Dire)