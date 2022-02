(VIDEO) Invasione Ucraina, il console di Napoli: “Chi vuole può tornare in patria per combattere”

E’ forte la solidarietà di Napoli nei confronti dei cittadini campani preoccupati per le proprie famiglie rimaste in Ucraina. Tutta la Campania con 41mila cittadini ucraini ha il 17% di tutta la comunità ucraina residente in Italia, ed è seconda solo alla Lombardia.

“I cittadini ucraini che sono a Napoli, se vogliono, possono tornare in patria per combattere e imbracciare i fucili per difendere il proprio Paese. Gli aeroporti sono chiusi, ma si può partire in bus e pullman”. Così il console generale dell’Ucraina a Napoli, Maksym Kovalenko, che ha tenuto una conferenza stampa al Centro direzionale per condannare l’attacco militare russo.