(VIDEO) Guerra in Ucraina, Russia fuori dalla Swift: per i russi è corsa al prelievo

Corsa al contante in Russia dopo le sanzioni messe in campo dai paesi occidentali come il blocco dello Swift. Il video si riferisce alla fila per un bancomat della Tinkoff Bank nel centro commerciale a Khimki. Ci sono circa 70 persone in fila. Testimoni oculari affermano che i soldi nel bancomat si esauriscono entro 40 minuti.

Si iniziano a vedersi file anche a Mosca e a San Pietroburgo. La Banca Centrale russa ha rassicurato i cittadini spiegando che “tutti i fondi” dei clienti “sono al sicuro e disponibili in qualsiasi momento”. Ma l’impatto psicologico delle notizie sulla decisione dei leader europei e degli Usa di escludere diverse banche russe dal sistema internazionale di trasferimento fondi Swift, è forte, e alimenta tra la gente i timori per la tenuta del sistema bancario.