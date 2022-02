(VIDEO) Centrodestra, Salvini: “Toti? Governatore, assessore… ma è superman?”

“La giunta ligure va avanti però posso solo dire che un governatore che fa anche l’assessore al Bilancio e alla Sanità o è Superman oppure… La sua priorità è il futuro del centrodestra ed è il suo lavoro, la mia è evitare che aumentino ulteriormente la tassa sulla cassa e le bolletta”. Matteo Salvini, arrivando al consiglio federale della Lega in via Bellerio a Milano, dove ha riunito tutti i colonnelli, risponde ai giornalisti che chiedono un commento sul comportamento del presidente ligure Giovanni Toti.

Il leader del Carroccio non alza i toni ma non risparmia comunque qualche frecciatina: “Stiamo parlando di un’elezione del presidente della Repubblica che non ci ha visto prevalere perché è mancato un pezzo di centrodestra”, continua Salvini. “Però su questo non metto in discussioni sindaci e governatori- conclude- e non do del traditore a nessuno”.

“Porte chiuse per Giorgia Meloni? Io non dico di no mai a nessuno” – dice Matteo Salvini -. Non voglio litigare con nessuno, vedo che ci sono toni alti- chiude il leader del Carroccio- Ognuno fa le sue scelte, però io non uso aggettivi che altri usano nei miei confronti”.

La leadership di Matteo Salvini a capo della Lega è in discussione? “Assolutamente no”, risponde il presidente del gruppo del Carroccio alla Camera, Riccardo Molinari, arrivando al consiglio federale di via Bellerio 41, a Milano. Il capo resta Salvini. La sua leadership, chiosa Molinari, “è saldissima”.

