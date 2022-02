Calcio Femminile. Napoli ‘conquista’ Firenze

Il Napoli Femminile raccoglie i frutti del lavoro degli ultimi tre mesi ed espugna il campo della Fiorentina: prima vittoria – e primo successo esterno – per la nuova gestione tecnica e azzurre che si rilanciano prepotentemente nella corsa salvezza.

La coppia Domenichetti-Castorina ha dovuto fare i conti con assenze (Popadinova, Abrahamsson, Erzen e Chatzinikolau), indisponibilità (Pinna) ed acciacchi (Di Marino ha scortato la squadra a Firenze pur avendo una caviglia in disordine). Modulo “a specchio” con Sara Tui in marcatura sul regista avversario e Toniolo a girare intorno a Soledad.

Pronti via e Bouquete si rende pericolosa dinanzi a Baldi, ma il suo destro debole è preda del portiere. Replica Napoli al 16’ con un mancino di Toniolo bloccato a terra da Tasselli. Al 29’ destro alto in mischia da buona posizione di Mascarello, ultima emozione di un primo tempo equilibrato e con pochi spunti.

Al 4’ della ripresa Napoli in vantaggio con un inserimento di Sara Tui che da posizione defilata sorprende Tasselli con un tiro-cross velenoso. Poco dopo, reazione viola con un destro su punizione di Mascarello di poco a lato. Le due ex Cafferata e Huchet hanno confezionato una buona occasione al 14’, ma il colpo di testa della francese è finito fuori. Al 24’ raddoppio Napoli con il primo gol italiano di Soledad che ha staccato in maniera imperiosa su punizione dalla trequarti di Severini. La reazione viola è tutta nella inzuccata di Lundin al 36’ che non ha impensierito Baldi ed uscendo a lato ha spento le velleità della Fiorentina. Per il Napoli tre punti di platino e testa al Verona dopo la sosta.