(VIDEO) Beijing2022, oro nel curling per il duo Constantini – Mosaner

Il doppio misto italiano del Curling ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi di Pechino 2022. La coppia formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner ha battuto in finale la Norvegia 8-5, e conquista una storica prima medaglia per il Curling italiano alle Olimpiadi.

Il National Acquatics Centre di Pechino si tinge di azzurro, ancora una volta. Quattordici anni dopo la fantastica vittoria di Federica Pellegrini a Pechino 2008, l’impianto convertito per i Giochi Olimpici Invernali ha ospitato il trionfo del curling italiano. Nel doppio misto Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno dominato tutto il torneo olimpico, chiudendo da imbattutti con l’oro.

Entrato nel programma olimpico solo da PyeongChang il team misto è già diventato un sogno per l’Italia grazie ai protagonisti di questa spedizione che ha inanellato una serie di record difficilmente ripetibili. Mai nessun team azzurro era riuscito a superare senza sconfitte il round robin in una competizione planetaria. Mai era giunto in finale. Mai l’aveva vinta.

La Norvegia con Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten, dopo un avvio in sostanziale parità, ha subito a metà gara la precisione del duo azzurro che si è portato sul 6-2 dopo quattro end. Al settimo end però la coppia scandinava torna a far paura riuscendo a mettere insieme tre punti e si porta sul 7-5. Decisivo l’ultimo tiro dell’ultimo end – il match point – quando Stefania con la freddezza e la sicurezza che non la hanno mai abbandonata, sigla l’ultimo punto che porta sul gradino più alto del podio i due azzurri.

(Dire)