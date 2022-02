(VIDEO) Aversa. Entrano indisturbati e portano via l’auto

Sono le 4,50 di mattina. Ancora buio ad Aversa. Per via Rainulfo Drengot girano indisturbati due soggetti. Due le case nel loro bersagno: entrano nella prima ma escono ‘a mani vuote’; poi nella seconda, forzano il portone, passa qualche minuto e vanno via con l’auto.

Rabbia e sconforto per il proprietario dell’auto che ha affidato ai social lo sfogo postando anche il video: “È uno schifo. Provano prima nel parcheggio di fronte casa mia, poi entrano direttamente da me e si portano via l’auto. Che schifo! Siamo schifati!”.