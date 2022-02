Vacanze alle Maldive, la meta perfetta per la primavera 2022

Questo inverno 2022 è davvero freddo: serve sognare e pensare una vacanza, magari in compagnia della persona che amiamo. Se ancora non si è comprato un regalo per San Valentino perchè non pensare a prenotare una vacanza alle Maldive approfittando dei pacchetti proposti ed offerti da Alpitour? La meta è meravigliosa e val bene una vacanza carica di romanticismo, passione e pieno relax!

Vacanze alle Maldive: una idea da sogno

Un angolo di paradiso a qualche ora di volo, un luogo dove vivere in pieno relax e dimenticare le restrizioni godendosi al massimo la bellezza di un viaggio in un luogo dove mare e cielo si fondono in un meraviglioso abbraccio di colori.

Le Maldive sono un arcipelago tra i più belli al mondo, sicuramente il più naturale ed incontaminato. Questo infatti si estende per 750 km in lunghezza e 180 km in larghezza, suddiviso in 26 atolli naturali e 202 isole abitate è il luogo giusto per dimenticare gli ultimi due anni e riprendere la vita in mano con un tocco di sano romanticismo. Da queste parti infatti la sabbia bianchissima ed il mare trasparente rilassano e ristorano dando un infinito senso di pace. Esistono esperienze da vivere solo da queste parti del mondo vediamole insieme.

Volare su un idrovolante ed osservare non troppo lontano dal mare celeste.

ed osservare non troppo lontano dal mare celeste. Colazione galleggiante : un’esperienza davvero speciale, iniziare la giornata con un vassoio carico di bontà in piscina e osservare in lontananza l’Oceano Indiano

: un’esperienza davvero speciale, iniziare la giornata con un vassoio carico di bontà in piscina e osservare in lontananza l’Oceano Indiano Dormire sull’acqua: un’emozione che fa palpitare il cuore.

Se queste idee sono perfette per un viaggio romantico e di coppia non dobbiamo dimenticare che le Maldive sono un vero paradiso per gli amanti degli sport d’acqua. I motivi sono davvero semplici infatti sia la conformazione morfologica che l’epoca geologica di generazione hanno reso questo angolo di Terra un vero e proprio paradiso. Qui infatti ogni stagione è quella giusta per delle giornate tra vento e acqua con il kite surf o il parasaling e perchè no il semplicissimo surfing o il basico snorkelling. Alle Maldive si può persino pescare e qui è davvero divertente fingersi moderni Sampei. Non meno bello è osservare la fauna marina, passare accanto a mante, squali balena, tartarughe, squali di barriera e squali martello, conoscerne abitudini e storie, osservarli mentre si nutrono o si rincorrono.

Una vacanza davvero perfetta e carica di energia positiva la si può scegliere grazie all’esperienza e professionalità di Alpitour.