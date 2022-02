Tumore prostata, bollino azzurro per ospedale Pozzuoli e casa cura Villa Fiorita a Capua

L’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (Napoli) e la Casa di Cura “Villa Fiorita di Capua (Caserta) sono tra le 94 strutture sanitarie premiate oggi da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, nel quadro della prima edizione del Bollino Azzurro (2022-2023).

Il bollino azzurro viene attribuito a quelle strutture che favoriscono un approccio multidisciplinare nel trattamento del tumore della prostata, attraverso trattamenti personalizzati e innovativi e tramite la collaborazione tra diversi specialisti, quali urologo, radioterapista, oncologo medico, patologo, radiologo, medico nucleare, psicologo.

Attraverso il bollino, la Fondazione Onda si pone l’obiettivo di individuare i centri che garantiscono un approccio multiprofessionale e interdisciplinare dei percorsi diagnostici e terapeutici per le persone con tumore alla prostata. L’iniziativa è patrocinata dall’Associazione italiana di radioterapia e oncologia clinica, Collegio italiano dei primari oncologi medici ospedalieri, Fondazione Associazione italiana oncologia medica, Rete oncologica pazienti Italia e Società italiana di UroOncologia. Il tumore alla prostata è una tra le malattie più diffuse negli uomini: in Italia sono circa 564mila le persone con una pregressa diagnosi di tumore della prostata, pari al 19% dei casi di tumore nei maschi e ogni anno si contano circa 36 mila nuove diagnosi.

Il Bollino Azzurro è il primo riconoscimento, tra quelli promossi da Fondazione Onda, che ha come oggetto la salute dell’uomo. Lo scorso dicembre l’ospedale di Pozzuoli è stato insignito del Bollino Rosa, il riconoscimento che premia da anni le strutture che in modo interdisciplinare e innovativo si prendono carico delle donne affette dai problemi oncologici specifici della sfera femminile.

La clinica capuana, unica nell’intera regione Campania e nella provincia di Caserta, è stata inclusa tra i Centri multidisciplinari per il tumore alla prostata perché in grado di assicurare un approccio professionale e interdisciplinare nei percorsi diagnostici e terapeutici dedicati alle persone con tumore alla prostata.

“La menzione speciale attribuita dall’osservatorio Onda alla nostra clinica, nell’ambito del bando Bollino Azzurro, è un riconoscimento al lavoro e all’impegno quotidiano che i nostri medici, in primis la nostra unità di Urologia guidata dall’esperto Stefano Striano, profondono per assicurare un’adeguata offerta sanitaria e specialistica ai tanti nostri utenti che si rivolgono ai nostri laboratori per curare patologie che colpiscono, purtroppo, anche gli uomini. Un premio che ci rende orgogliosi ma che, contemporaneamente, ci deve spronare sempre a fare del nostro meglio, grazie anche agli investimenti in diagnostica innovativa e apparecchiature di ultima generazione che ci vede protagonisti anche in questi mesi”, dichiara la presidente del CdA di Villa Fiorita, Raffaella Sibillo.

(Com/Dire)