Tribunale Napoli Nord, trasferimento ufficiali giudiziari a San Domenico tra dubbi, incertezze e perplessità

Una voce insistente che da diversi giorni gira all’interno del Castello Aragonese, sede del Tribunale Napoli Nord – Aversa: il trasferimento degli ufficiali giudiziari a San Domenico. Motivo? Bisogna far spazio ai 120 nuovi assunti dell’ultimo bando di concorso.

Come dicevamo prima, a pagarne le spese sarà l’ufficio degli ufficiali giudiziari: per loro è stato previsto lo spostamento a San Domenico, l’ex sede del Giudice di Pace di Aversa tra cui l’ultimo piano risulterebbe pericolante nonostante i lavori di ristrutturazione fatte appena un ventennio fa. Per questo immobile che dovrebbe diventare la ‘nuova casa’ dell’UNEP, sono stati stanziati appena €400mila euro per renderlo idoneo.

Però non mancano problemi di logistica: troppo piccolo per ospitare i circa 50 impiegati che sono attualmente nella sede di Napoli Nord; zona poca sicura d’inverno e vi sarebbe anche un problema di sicurezza personale per gli ufficiali giudiziari; la distanza fisica dal tribunale per eventuale disbrigo di incartamenti con gli altri uffici; ed infine l’assenza di un parcheggio per i dipendenti.

A quanto pare, secondo alcune lamentale interne, di corridoio, gli ufficiali giudiziari avrebbero chiesto il parere degli avvocati o di chi li rappresenta ma nessuna voce si sarebbe elevata in loro favore.