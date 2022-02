Teverola. ‘Ladri di gasolio’ colpiscono ancora

Ennesimo colpo ai danni della scuola: rubato nuovamente il gasolio.

A darne notizia, il sindaco Barbato: “il furto ai danni della scuola primaria di Teverola e dei suoi bambini, è una notizia che mi rammarica profondamente. I nostri ragazzi, con l’avvento della pandemia, sono stati i più penalizzati. Il rientro in classe doveva essere per loro l’inizio di una normalità per troppo tempo negata. E mi duole pensare che per alcuni giorni dovranno frequentare le lezioni al freddo, per colpa di criminali senza scrupoli. Mi auguro che per martedì si possa risolvere tutto. Abbiamo già provveduto all’acquisto di una nuova fornitura, ma questo ennesimo episodio di vandalismo (il secondo da gennaio 2022) non deve sottrarre l’amministrazione Barbato dalle sue responsabilità: per questo motivo, entro il nuovo anno scolastico, assieme al vicesindaco con delega all’edilizia scolastica Antonella Di Martino, provvederemo al cambio degli ugelli per il passaggio al gas metano cercando di chiudere una volta per tutte questa brutta storia”.