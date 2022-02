Terra dei Fuochi, controlli Interforze a Caserta ed Arzano

Continuano gli accertamenti per categorie produttive e specifiche aree territoriali, sulle illegalità nel ciclo dei rifiuti.

Importanti i risultati conseguiti dalle pattuglie dell’Esercito Italiano impiegate negli Action Day, operazioni di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito di rifiuti industriali, artigianali e commerciali.

Un’emergenza ambientale che ha visto in prima linea i militari dell’Esercito, su base 8° reggimento bersaglieri, con il supporto delle Forze di Polizia presenti sul territorio secondo una pianificazione coordinata dalle Prefetture di Napoli e Caserta con le Questure di Napoli e Caserta e con le altre Forze di Polizia delle Province, in base alla programmazione proposta dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della Cabina di regia “Terra dei Fuochi”

Le attività di monitoraggio e repressione hanno permesso di individuare i responsabili di condotte illecite. Inoltre, grazie agli strumenti e alle tecnologie ben utilizzate dai militari, non ultimo l’utilizzo di droni, la lotta agli eco-reati ed ai comportamenti illeciti ha assunto un notevole salto di qualità.

Prosegue, in tal modo, lo sforzo di repressione e prevenzione dell’abbandono illecito di rifiuti.

Action Day del giorno 23/02/202, nel Comune di Caserta:

Sono 4 le attività imprenditoriali e commerciali controllate (di cui 2 sequestrate) a cui sono state comminate complessivamente oltre 160.000 mila euro di sanzioni amministrative, 25 le persone identificate (di cui 2 denunciate e 3 sanzionate), 30 veicoli e un’area di 880 m2 posti sotto sequestro. Sono questi i risultati ottenuti durante l’Action Day del 23 febbraio u.s. eseguita nel comune di Caserta, operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali. Sono 14 gli equipaggi per un totale di 33 uomini messi in campo congiuntamente dall’Esercito Italiano, dalle altre Forze di Polizia, ASL e ARPAC.

Action Day del giorno 24/02/202, nel Comune di Arzano:

In modo particolare, le verifiche effettuate nel comune di Arzano (NA) hanno riguardato il rispetto degli adempimenti documentali, al fine di tracciare la movimentazione dei rifiuti dalla loro produzione fino alla destinazione finale ed evitare, quindi, possibili attività illegali. In riferimento a quest’ultimo punto, sono state comminate sanzioni per circa 80 mila euro durante le verifiche accertando violazioni inerenti obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e formulari, svolgimento di attività in assenza di autorizzazione o scaduta, violazione dei valori limite di emissione stabiliti dall’autorizzazione.

Nel complesso, sono state identificate 13 persone, di cui 4 denunciate e 2 sanzionate; son state controllate sei attività commerciali e artigianali, di cui 3 sequestrate; è stata sottoposta a sequestro un’area di complessivamente 200 m2. L’impiego di 14 pattuglie dell’Esercito Italiano e delle Forze di Polizia, in simbiosi con il gruppo Polizia Locale di Arzano, dimostra l’intensa attività svolta sul territorio che non si limita all’emergenza Coronavirus, ma che cerca di dare continuità anche alle altre numerose attività che costantemente vengono svolte sul territorio nazionale. Durante tutte le attività di controllo e della ricerca informativa degli obiettivi sono stati impiegati anche assetti RAVEN (droni, con l’assenza di pilota a bordo, capaci di acquisire e trasmettere immagini e video in real time) del Raggruppamento Campania dell’Esercito (su base 8° reggimento bersaglieri), con sorvoli aerei a supporto degli equipaggi impiegati a individuare aree destinate a sversamenti illeciti o possibili attività riconducibili a tali fini. L’analisi delle immagini delle aree individuate e segnalate in fase di coordinamento ha portato al conseguimento dei risultati operativi conseguiti.