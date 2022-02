Tasso occupazione donne, Peluso: “Al Sud sceso a livelli allarmanti”

“Il tasso di occupazione delle donne nella fascia 15-64 anni al Sud, registrato dal centro studi di Confcommercio e precipitato al 33%, e’ allarmante ed evidenzia il fallimento delle politiche per il lavoro nel Sud e l’effetto recessivo per il lavoro provocato dalla pandemia e dal reddito di cittadinanza in questa parte dell’Italia”. E’ quanto afferma la viceresponsabile nazionale delle Politiche per il Mezzogiorno di FdI, Gabriella Peluso.

Per la dirigente del partito guidato da Giorgia Meloni, “il divario occupazionale femminile del 59,2% rispetto al Centro-Nord e del 63% rispetto all’Ue, ovvero un gap di 30 punti nel Sud, evidenzia la negatività del quadro economico e sociale e la necessità di spingere forte sull’acceleratore del PNRR e di mettere in campo politiche per il lavoro efficaci ponendo fine allo sterile assistenzialismo del reddito di cittadinanza che ha contribuito, con il suo effetto disincentivante del lavoro, a ridurre il tasso di occupazione nel Sud”.