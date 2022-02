Sviluppo, Grant: “Anche la Campania dovrà puntare sulla Transizione 4.0”

“Accogliamo con soddisfazione l’ottima notizia del ministro Giorgetti che oggi ha annunciato un importante investimento del governo di 428 milioni, fondi stanziati attraverso il MISE, alla Campania e ad altre regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna). Di queste risorse, una quota pari al 25% sarà destinata ai progetti proposti dalle micro e piccole imprese. Opportunità che spiana la strada ai nuovi scenari previsti dal progetto ‘Transizione 4.0′”. Così in una nota l’eurodeputato e segretario regionale della Lega Campania on. Valentino Grant.

“Una particolare attenzione – spiega l’eurodeputato della Lega e segretario regionale della Campania On. Valentino Grant – verra’ rivolta ai progetti che puntano a favorire l’economia circolare, la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico. Siamo fieri inoltre della fermezza con la quale il ministro Giorgetti ha curato gli interessi delle nostre aziende. È previsto infatti che le imprese che richiederanno l’agevolazione, concessa utilizzando le possibilità offerte dal Temporary framework comunitario, fino ad un massimo di 3 mln di euro, non dovranno aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso uno stabilimento situato in un’altra parte dello Spazio Economico Europeo (SEE) che realizzi prodotti o servizi oggetto dell’investimento, impegnandosi peraltro a non farlo anche fino ai 2 anni successivi al completamento dell’investimento stesso. Un riconoscimento a chi, come la Lega, – conslude il segretario regionale della Lega in Campania – punta sul marchio Italia dando massima fiducia a tutti quegli imprenditori italiani che contribuiscono, con sacrifici e sudore, a rendere il nostro Made in Italy competitivo sui mercati internazionali”.