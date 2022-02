Summit con pistola e cocaina in casa: 4 arresti

Nonostante fosse agli arresti domiciliari, nella sua abitazione del centro storico di Modugno (Bari), riceveva in casa diverse persone alcune delle quali con precedenti penali. L’ultima delle riunioni che ha tenuto è stata interrotta dall’arrivo dei carabinieri. In quattro sono finiti in carcere perché trovati in possesso di una pistola calibro 7 e 65 e di 32 dosi di cocaina.

Si tratta di persone di età compresa tra i 21 e i 49 anni, di Modugno, con precedenti penali e che ora si trovano nelle carceri di Lecce, Matera e Taranto. Il proprietario dell’abitazione, un uomo di 41 anni, era da tempo nel mirino dei militari che avevano notato un sospetto andirivieni dal suo appartamento nonostante la misura cautelare a cui era sottoposto. L’altra sera le pattuglie sono intervenute circondando la palazzina.

Uno dei partecipanti all’incontro, ha lasciato la casa ed è stato fermato in strada mentre altri due hanno raggiunto il terrazzo da cui è stato lanciato un sacchetto mentre il 41enne si è disfatto di un involucro lanciandolo dal balcone. Nel sacchetto è stata trovata la pistola con 5 colpi mentre nel secondo c’era la cocaina. In casa invece i carabinieri hanno trovato il materiale utilizzato per la manutenzione dell’arma e per il confezionamento dello stupefacente.

(Com/Adp/Dire)