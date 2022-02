Strategie promozionali: stampare flyer online con Sprint24

Grazie a una promozione capillare, ma allo stesso tempo non invasiva, gli stampati per il brand continuano ad avere grande incisività.

I flyer, in particolare, offrono un supporto concreto nell’attività di promozione sul territorio, assicurando una diffusione del messaggio talmente elevata da riuscire a raggiungere anche quell’utenza refrattaria ad altre strategie di marketing.

Di conseguenza, anche se per tanto tempo si è pensato che la tecnologia potesse scalzare il ruolo dei flyer nella comunicazione delle imprese, la realtà è ben diversa: volantini, cartoline e dépliant, così come stampati di qualunque genere, continuano essere fondamentali per la pubblicità locale, nonché per la promozione mirata di eventi, offerte e inaugurazioni sul territorio.

Sprint24: i vantaggi dei flyer promozionali

Per avvalersi di risorse promozionali di qualità è possibile affidarsi a realtà specializzate come Sprint24, tipografia online che stampa volantini di tutti i tipi, scrupolosamente progettati per catturare l’attenzione di un particolare target di mercato e per riflettere l’immagine di un brand sempre vincente.

Il servizio di stampa flyer proposto da Sprint24.com si avvale infatti di processi di produzione accurati, orientati a ottenere sempre il massimo del risultato in termini di qualità produttiva, con il proposito di assicurare alle aziende cartoncini e volantini pubblicitari dall’aspetto impeccabile e ideali per tutte quelle operazioni di guerrilla marketing.

I flyer personalizzati su Sprint24.com

A fare degli stampati per il brand di sprint24.com degli strumenti ideali per qualunque strategia promozionale, sono soprattutto le elevate possibilità di personalizzazione.

La tipografia online mette infatti a disposizione numerosi template già pronti per la personalizzazione e la stampa – molto più semplici da utilizzare e più economici, rispetto alla progettazione ex novo di prototipi – facilmente customizzabili tramite l’aggiunta di elementi grafici o di testo come loghi, immagini, slogan e contatti.

Inoltre, ogni flyer, al variare delle specifiche campagne pubblicitarie, può essere orientato in orizzontale o in verticale oppure realizzato secondo dimensioni standard o su misura, senza contare che, per trasmettere all’utenza un valore elevato sia dal punto di vista tattile sia visivo, può essere stampato con colori HD su carta patinata opaca dalla grammatura variabile.

Naturalmente, nella fase di configurazione dei flyer personalizzati, Sprint24 mette a disposizione un customer care che, su richiesta, può guidare privati e aziende nella scelta di supporti e rifiniture.

In parallelo, offre un sistema di verifica file professionale, per l’eventuale modifica di tutti quei piccoli o grandi errori di impostazione relativi alla scala, ai colori o alla risoluzione delle immagini, spesso invisibili ai meno esperti, ma che potrebbero compromettere il risultato finale.

A tutto ciò si aggiunge la presenza di un blog di supporto ricco di guide e tutorial dettagliati, su come stampare con Sprint24.com e su come risolvere i più comuni errori: questo fa sì che ordinare flyer su Sprint24, oltre ad assicurare risultati impeccabili, sia un processo estremamente semplice, effettuabile da chiunque, anche in perfetta autonomia.

Flyer e promozione del brand: la velocità di Sprint24

La velocità o, per meglio dire, la tempestività, è forse una delle risorse più importanti delle strategie promozionali, le quali, pur godendo di attente pianificazioni, spesso devono adattarsi rapidamente ai cambi di rotta o correggere il tiro per tenere il passo dei repentini mutamenti del mercato.

Sprint24 risponde a questa esigenza offrendo alle aziende un servizio Business, che prevede la stampa di prodotti promozionali in tempi estremamente brevi e spedizione espressa in 12 ore.

L’iter rende possibile configurare e stampare prodotti cartacei ovunque ci si trovi, risparmiando fino al 90% del tempo in genere impiegato per avere lo stesso servizio sul territorio. Questo permette ad aziende e professionisti di dedicarsi completamente alla loro attività di business e ai creativi avere più tempo per la definizione e lo sviluppo di ogni singola campagna di marketing.