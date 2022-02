Servizio anti-movida dei Carabinieri: 2 bar sanzionati

Servizio anti-movida in zona Chiaia terminato poco prima dell’alba per i Carabinieri della Compagnia Napoli Centro con il supporto dei militari del Reggimento Campania.

Tolleranza zero per il mancato rispetto della recente ordinanza sindacale. I Carabinieri hanno sanzionato i titolari di 2 cocktail bar di vico Belledonne a Chiaia. Le attività dopo le 2 erano ancora aperte. Uno dei due titolari è stato sanzionato anche per non aver rispettato le norme anti-covid consentendo l’ingresso senza greenpass ad un cliente, anche lui multato.

Durante le operazioni i Carabinieri hanno elevato 7 sanzioni al codice della strada ad altrettanti ragazzi che a bordo di scooter non indossavano il casco. Denunciato anche un autista per non aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio e un parcheggiatore abusivo colpito, tra l’altro, anche dalla provvedimento del divieto di accesso al centro urbano.

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando, Decumani, Montecalvario e Vomero, i militari dell’Arma dei Carabinieri, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, personale della Polizia Metropolitana e del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli hanno effettuato controlli nel quartiere Chiaia, nel centro storico, in zona Toledo e nel quartiere Vomero.

Nel corso dell’attività in via Chiaia, piazza dei Martiri, via Dei Mille, piazza San Pasquale a Chiaia, via Riviera di Chiaia, corso Vittorio Emanuele, via Toledo e in piazza Trieste e Trento, con il supporto del Reparto Mobile di Bari, sono state identificate 83 persone, controllati 4 esercizi commerciali e 23 veicoli in zona “Baretti”, di cui 14 rimossi per sosta vietata e contestate 17 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta.

Inoltre, gli operatori in via Nisco, via Imbriani, via Riviera di Chiaia e via Filangieri hanno sanzionato 4 persone poiché sorprese ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo e una di queste, un 26enne napoletano, è stato anche denunciato per inosservanza agli obblighi del DACUR (divieto di accesso alle aree urbane) cui è sottoposto.

Al centro storico, in particolare in piazza San Domenico Maggiore, piazzetta Nilo, piazza San Giovanni Maggiore a Pignatelli, largo Banchi Nuovi, piazzetta Bellini, via Costantinopoli, via Cisterna dell’Olio e vico Quercia, con i Carabinieri del NAS (Nucleo anti sofisticazione), i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale ed il supporto del Reparto Mobile di Bari, sono state identificate 200 persone e controllati 6 locali commerciali.

Ancora, gli agenti del Commissariato Montecalvario, in via Toledo, largo Berlinguer, via Girardi, via Scura, via Concezione a Montecalvario, in vico Tre Regine e in via Trinità delle Monache, con il supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno identificato 161 persone e controllati 8 locali sanzionandone uno per violazione del nulla osta di impatto acustico, due per diffusione di musica senza il previsto nullaosta di impatto acustico, due per somministrazione di alcol a minori tra i 16 e i 18 anni e altri due per vendita di bevande alcoliche dopo la mezzanotte.

In particolare, in vico tre Regine, durante il controllo di uno degli esercizi commerciali, un 30enne napoletano è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale ed è stato sanzionato per inottemperanza alla normativa anti Covid-19 perché privo della mascherina; inoltre, sono state sanzionate 4 persone di cui 3 tre per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e una per mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Nei Quartieri Spagnoli gli operatori hanno altresì rimosso 22 autovetture poiché parcheggiate sui marciapiedi e sulla pubblica via e contestate due violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta e fermata.

Infine, gli agenti del Commissariato Vomero hanno effettuato controlli in via Aniello Falcone, via Morghen, via Merliani, in piazza Fuga, belvedere di San Martino, in via Mattia Preti, in piazza Vanvitelli e piazza Medaglie D’Oro dove hanno identificato 134 persone, di cui 22 con precedenti di polizia, e controllato 4 esercizi commerciali.