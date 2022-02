Sanremo 2022, scontro Emma-Davide Maggio sulle calze a rete

Si torna a parlare di body shaming. Protagonista del botta e risposta che sta accendendo gli animi sui social è Emma Marrone. Il look sfoggiato a Sanremo non è piaciuto al giornalista Davide Maggio, che ha dichiarato al riguardo: “Se hai una gamba importante eviti di mettere una calza a rete“.

La cantante salentina non ci sta e sul suo profilo Instagram arriva la replica e l’invito a tutte le ragazze a vivere il proprio corpo in assoluta libertà. “Buongiorno a tutti dal medioevo– esordisce la cantante in riferimento alle parole di Maggio-. Non so se sia più imbarazzante o noioso il body shaming con il linguaggio politically correct, ma non commentiamo questo, mi rivolgo alle ragazze soprattutto quelle giovanissime: evitate di ascoltare e di leggere commenti del genere, il vostro corpo è perfetto così com’è e dovete amarlo e rispettarlo. E soprattutto vi dovete vestire come vi pare, sia che abbiate le gambe importanti o meno, anzi con le calze a rete abbinate anche una bella minigonna e mostratele queste gambe importanti“.

“Questo mi fa rendere conto che la mia canzone, oltre ad essere bellissima, a quanto pare era necessaria anche in questo Sanremo, sì perché- prosegue Emma Marrone- è ancora necessario parlare di femminismo, di donne e del rispetto delle donne, quindi mi raccomando ragazze non ascoltate questo genere di commenti e siate orgogliose del vostro corpo e mostratelo per quello che è”.

“Le persone si dimenticano che le parole hanno un peso specifico, un peso importante: c’è chi le sa reggere e le vive con ironia e c’è chi, purtroppo, dietro questo modo di fare, soprattutto sui social dove tutti parlano, giudicano. insultano, non si rende conto che magari c’è qualcuno che legge ed è molto fragile e rischia di cadere in un buco nero senza fine. Veramente tutto molto imbarazzante questo lo devo dire”, conclude la cantante.

(Dire)