Regionali 2015, inchiesta presunte schede falsificate a favore del consigliere Zannini: inizia la causa

Oggi ha preso il via l’udienza preliminare per l’inchiesta sulle presunte schede falsificate a favore di Giovanni Zannini alle Elezioni Regionali del 2015. Ben 4 persone rischiano il giudizio dibattimentale per brogli elettorali: la presidente e tre scrutatrici del seggio n.22 di Mondragone.

I carabinieri di Mondragone hanno impiegato diversi anni – partendo da un ricorso al Tar Campania – presentato da Filomena Letizia di Marcianise, candidata, con Giovanni Zannini, nel 2015 nella lista «Centro Democratico» per avviare un’articolata indagine penale che ha avuto un esito inatteso.

Oggi, per concorso in falsificazione di schede elettorali, sono comparse dinanzi al Giudice la presidente del seggio elettorale n. 22 di Mondragone, Rachele Miraglia (difesa dall’avv. Marta Ceraldi) e tre scrutatrici dello stesso seggio di allora: si tratta di Michela Di Maio, (difesa dall’avv. Edmondo Caterino), di Vincenza Marino (difesa dall’avv. Gaetano e Raffaele Crisileo) ed infine di Maddalena Marano (difesa dall’avv. Francesco Lavanga).

Nel dettaglio, Rachele Miraglia (successivamente candidatasi nel 2017 al Consiglio Comunale di Mondragone con il sindaco Virgilio Pacifico) avrebbe «formato falsamente le schede elettorali numero 107, 81, 64, 8 e 4 apponendovi di proprio pugno – si legge nella richiesta di rinvio a giudizio – il voto di preferenza del candidato Zannini nonché i relativi crocesegni sul simbolo «Centro Democratico» e dicitura «Vincenzo De Luca» per la scheda 107 e 64, sul simbolo Centro Democratico. La Di Maio avrebbe formato invece falsamente le schede 106, 103 e 45 apponendovi sempre di proprio pugno il voto di preferenza al candidato Zannini». Stessa contestazione mossa a Vincenza Marino e a Maddalena Marano (rispettivamente di 44 e 52 anni ) per le schede 116, 72, 50, 31 e 109.

Gli episodi contestati dall’Ufficio di Procura di Santa Maria Capua Vetere – Pubblico Ministero dott. Gionata Fiore – risalgono a circa sette anni fa, precisamente alle Elezioni Regionali 2015.

Questi i fatti:

Rachele Miraglia, quale presidente del seggio elettorale n. 22, avrebbe contraffatto,si legge nel capo d’imputazione, alcune schede elettorali apponendovi di proprio pugno il voto di preferenza in favore del candidato Giovanni Zannini. Le stesse condotte,secondo la Pubblica Accusa, l’avrebbero avute tre scrutatrici dello stesso seggio: Michela Di Maio, Vincenza Marino e Maddalena Marano. Anch’esse avrebbero alterate, in concorso con la presidente Rachele Miraglia, delle schede elettorali in favore del eletto candidato al Consiglio Regionale della Campania, Giovanni Zannini.

L’indagine – che ha dato l’avvio al processo – è nata dalla denunzia presentata da un’altra candidata, Filomena Letizia originaria dell’hinterland di Marcianise e presentatasi alla competizione regionale nel 2015 nello stesso schieramento “Centro Democratico” in cui militava Zannini, lamentando che il seggio spettava a lei.

Quanto alla competizione regionale del 2015 Zannini – Letizia; ebbene in quella circostanza il Tar Campania (cui si rivolse la candidata Letizia) confermo’ l’elezione a consigliere regionale della Campania di Giovanni Zannini e rigetto’ il ricorso di Filomena Letizia. Durante i controlli delle schede, operato da parte degli inquirenti, emerse pero’ il sospetto che alcune schede elettorali scrutinate potevano essere state alterate o contraffatte e di qui parti’ l’indagine penale per cui il Pubblico Ministero delegato, prima la dott.ssa Giorgia De Ponte e successivamente il dott. Gionata Fiore incarico’ la polizia giudiziaria di Mondragone di compiere degli accurati accertamenti. Vennero anche eseguite due consulenze grafologiche da parte di un tecnico incaricato dalla Procura sammaritana che, nella seconda consulenza, attribui’ alle imputate la paternita’ della grafia recante il nome ‘Zannini’ su alcune delle schede incriminate. Quindi – a parere dell’Accusa- come e’ scritto nella richiesta di rinvio a giudizio – le 13 schede contraffatte sarebbero state formate falsamente a favore dell’eletto Consigliere Regionale Giovanni Zannini. A conclusione dell’inchiesta il Pubblico Ministero che eredito’ il fascicolo (il dott. Gionata Fiore) dichiaro’ chiusa l’attività investigativa e chiese il rinvio a giudizio della presidente Rachele Miraglia e delle tre scrutatrici del seggio 22 : Michela Di Maio, Vincenza Marino e Maddalena Marano.

Oggi nell’udienza preliminare, dinanzi al Giudice dott.ssa Alessia Stadio, Filomena Letizia, quale persona offesa, si e’ costituita parte civile assistita dall’avv. Renato Orefice del Foro di Napoli. Sempre durante l’udienza di oggi l’avv. Crisileo, nell’interesse di Vincenza Marino, ha fatto acquisire al Giudice dell’Udienza Preliminare una consulenza grafologica di parte, come indagine difensiva, a firma del prof. Alberto Bravo che ha escluso che l’imputata Marino Vincenza avesse vergato di suo pugno le tre schede elettorali incriminate attribuitole nel capo d’imputazione cosi ritenendo errata la metodica del consulente tecnico grafologo nominato dalla Procura, la dott.ssa Raffaella Laddaga.

La difesa di Vincenza Marino, sempre nell’udienza di oggi, ha chiesto al Giudice dell’Udienza Preliminare che il processo sia definito con il rito abbreviato condizionato all’espletamento di una perizia giudiziaria grafologica chiedendo il raffronto comparativo tra la scrittura della loro assistita Vincenza Marino e le tre schede incriminate e che lei avrebbe falsificato.

Gli avvocati Crisileo – raggiunti telefonicamente – hanno dichiarato che “il loro obiettivo era quello di velocizzare al massimo il processo per la posizione della loro cliente. Con questa richiesta vogliamo definire in tempi rapidissimi la causa, certi della estraneita’ ai fatti di causa della nostra assistita, come sostenuto nell’ elaborato grafologico redatto dal nostro consulente di parte il prof. Alberto Bravo, massimo esponente della grafologia forense giudiziaria italiana, docente all’Universita’ di Urbino e di Bologna e presidente dell’Istituto di Grafologia Italiano di Roma sul cui manuale di Grafologia hanno studiato tutti gli esperti grafologi”.

Il Giudice, la dott.ssa Alessio Stadio, si e’ riservata sulla richiesta di giudizio abbreviato condizionato relativo alla sola posizione di Marino Vincenza all’udienza del prossimo 1 marzo. In quella data decidera’ anche se rinviare al giudizio dibattimentale oppure no le restanti tre imputate.