RCA Auto Familiare: cos’è e come funziona

L’RCA Auto Familiare, in vigore da febbraio 2020, è sinteticamente l’estensione della legge Bersani del 2007 con la quale si introduceva il concetto di ereditarietà, per così dire, della Classe di merito universale della polizza assicurativa. Un neopatentato, ad esempio, con la legge Bersani poteva ereditare una classe di merito particolarmente favorevole di un convivente familiare a condizione che la polizza fosse attiva e intestata a un veicolo privato.

L’RC Familiare introduce due importanti novità ma anche una limitazione. Vediamo di che si tratta. La prima novità consiste nella possibilità di trasmettere la propria classe di merito tra due veicoli di tipologia differente, da un’auto a una moto e viceversa, ad esempio. L’altra importante modifica è rappresentata dalla possibilità di trasferire la classe di merito non solo in fase di attivazione di una nuova polizza RCA per un veicolo mai assicurato prima a proprio nome, ma anche in fase di rinnovo. Tuttavia in questo secondo caso vi è una limitazione non secondaria: chi beneficia della nuova classe di merito non deve avere causato sinistri con dolo da almeno 5 anni. Per dimostrare di appartenere allo stesso nucleo familiare sarà necessario trasmettere all’assicurazione una copia dello stato di famiglia rilasciato dall’anagrafe di riferimento.

RCA familiare e Malus.

Successivamente all’RCA familiare è stata introdotta una modifica tendente a sanzionare chi, in regime di RCA familiare, procura un sinistro con danni valutati come superiori ai 5.000 euro. In questo caso i benefici della legge vengono annullati dal peggioramento della classe di merito fino a 5 unità: l’aumento, tuttavia, resta a discrezione della compagnia assicurativa che rilascerà l’attestato di rischio. La classe di merito funziona in modo inversamente proporzionale al suo punteggio, più il valore è alto e più è penalizzante in termini di premio assicurativo. Le compagnie assicurative per mezzo dei loro organi di rappresentanza, ANIA e IVASS, stanno ridiscutendo oramai apertamente il meccanismo del bonus malus come criterio di valutazione dell’attestato di rischio e quindi dell’importo della polizza assicurativa.

Nello stipulare un contratto RCA Auto non occorre preoccuparsi dell’RC Auto Familiare, nel senso che il beneficio è accessibile a prescindere dalla compagnia assicurativa, anche se viene attivato solo su espressa richiesta del contraente. Se ne può usufruire anche acquistando una polizza tramite ConTe.it, marchio italiano del gruppo Admiral, leader delle assicurazioni online, grazie ai suoi 7.000 dipendenti nel mondo. Oltre a offrire polizze ad elevato rapporto di qualità prezzo, trasparenti ed esaustive, ConTe.it è in grado di offrire supporto a 360° anche e soprattutto in caso di sinistro.