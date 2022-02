Rapina denaro ad anziana inferma: arrestato

Nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, personale della Stazione Carabinieri di Villaricca, nel tardo pomeriggio del 7 febbraio 2022, ha dato esecuzione ad un’ordinanza impositiva della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di un cinquantottenne di Secondigliano raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine ad una rapina pluriaggravata commessa in Villaricca nel dicembre 2021 in danno di un’anziana donna costretta su di una sedia a rotelle.

L’uomo, con un banale pretesto, si sarebbe introdotto all’interno dell’abitazione della vittima, riuscendo ad impossessarsi di una consistente somma di denaro, oltre a sottrarle una collana in oro che la donna indossava al collo.

Le dichiarazioni della vittima e quelle rese dal proprio coniuge, che fornivano indicazioni anche in ordine al veicolo in uso al rapinatore, consentivano ai Carabinieri della Stazione di Villaricca di risalire all’odierno indagato, quale soggetto gravemente indiziato per aver commesso l’odioso reato denunciato.