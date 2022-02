Prendere una macchina a noleggio: consigli e raccomandazioni

Con l’aiuto del team di Pesaresi, proviamo a stilare un piccolo vademecum di ciò che si deve fare e ciò che non si deve fare quando si ha in mente di prendere un’auto a noleggio.

Come si ritira una macchina presa a noleggio?

Una volta che si è giunti al posto concordato, non bisogna far altro che rivolgersi al banco e fornire il riferimento relativo alla prenotazione. Così, gli eventuali adempimenti burocratici possono essere formalizzati; in questo momento si possono anche richiedere servizi o optional che in precedenza non erano stati scelti, per esempio la possibilità di aggiungere un conducente. Così, si può effettuare il check-in, per il quale è necessario fornire la carta di credito, che deve essere intestata al guidatore. Ovviamente è fondamentale che la carta abbia abbastanza credito residuo; nel caso in cui il plafond mensile sia minimo, infatti, la cauzione non può essere addebitata.

Di che cauzione si parla?

In pratica, viene bloccata in maniera temporanea un certo importo, che nella maggior parte dei casi è più o meno di 1.200 euro. Ovviamente, la cifra può variare da una compagnia all’altra, anche se non di molto. Con questa cauzione, la società di noleggio si tutela; dopodiché, se tutto va per il verso giusto e la macchina viene riconsegnata senza danni, nel giro di pochi giorni il denaro viene riaccreditato.

Come si svolge il vostro servizio di noleggio auto a Senigallia?

Torniamo al momento del check-in: quali sono le verifiche a cui si deve prestare attenzione in questa fase?

Ovviamente è importante controllare che sul contratto sia riportata la cifra che è stata concordata e corretta. Inoltre, è bene verificare che non sia stata aggiunta una protezione completa supplementare. Ci sono compagnie, infatti, che non si limitano a noleggiare il veicolo, ma provano anche a vendere la rimozione della franchigia. Naturalmente questo non serve, se la sia è già comprata attraverso la prenotazione effettuata online. Un ulteriore aspetto da non trascurare è quello che riguarda il costo del carburante. Ci sono società di noleggio che, con la cauzione, addebitano il costo del pieno. Non è una prassi comune, ma a volte succede; comunque la cifra viene rimborsata, proprio come avviene con la cauzione.

E quando la macchina viene consegnata, come ci si deve comportare?

Con la collaborazione di un addetto alla compagnia vale la pena di controllare gli eventuali danni che la macchina potrebbe presentare. È indispensabile, infatti, provvedere a un check del veicolo e indicare se ci sono ulteriori danni oltre a quelli segnalati sul foglio del contratto. Graffi e ammaccature vanno controllati con la massima attenzione. Può essere utile anche scattare delle foto, a maggior ragione se eventuali danni non vengono segnalati, perché così in caso di contestazioni si può fornire una prova. La prudenza non è mai troppa. In ogni caso, del contratto viene fornita una copia firmata.

Infine, che altri controlli sono necessari?

Prima di tutto occorre capire come si guida la macchina: per esempio, se quella che viene fornita è un’auto con il cambio automatico ed è la prima volta che ci si mette al volante di una vettura di questo tipo, conviene farsi spiegare come si guida (anche se non c’è nulla di complicato, ovviamente). Ancora, è bene controllare che in macchina ci siano tutti i documenti di circolazione, per poi prendere nota dei contatti della compagnia e dei numeri di emergenza a cui fare riferimento (se ci si trova in un Paese straniero). Infine, al termine del noleggio quando si riconsegnerà il veicolo bisognerà accompagnare l’addetto che si occuperà della revisione. A quel punto, se non ci sono problemi, è sufficiente attendere pochi giorni per il riaccredito della cauzione.