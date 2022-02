Rosa Alfieri strangolata a 24 anni: preso il vicino di casa della ragazza

È stato arrestato il presunto autore del femminicidio di Rosa Alfieri, la 23enne ammazzata ieri pomeriggio a Grumo Nevano (Napoli). Si tratta del vicino di casa della giovane, Elpidio D’Ambra, di 31 anni.

Il fermo è avvenuto a Napoli, nel quartiere di Bagnoli, ad opera di Polizia e Carabinieri.

“Proclameremo il lutto cittadino quasi sicuramente nel giorno dei funerali. Poi abbiamo in mente altre iniziative: prima una fiaccolata e poi sicuramente intitoleremo una strada a questa ragazza. Vogliamo lasciare un suo ricordo nel paese”. A spiegarlo alla Dire è Gaetano Di Bernardo, sindaco di Grumo Nevano, il centro della provincia di Napoli dove ieri è stata uccisa la giovane Rosa Alfieri, 23 anni.

Il primo cittadino questa mattina ha incontrato i genitori di Rosa. “La famiglia è distrutta dal dolore”, dice Di Bernardo. Il sindaco conosce anche la madre del 31enne accusato di aver ucciso la giovane. L’uomo, vicino di casa della vittima, è stato arrestato pochi minuti fa.

“La madre – spiega Di Bernardo – è una mia cliente. Anche la loro famiglia è sconvolta, mi hanno fatto presente il loro dolore”.

Il ragazzo, che era sparito dai radar dopo la scoperta del corpo di Rosa, da Grumo Nevano si era trasferito in Spagna. Ha vissuto nello stato iberico per diversi anni prima di tornare nel piccolo centro della provincia di Napoli pochi mesi fa, prendendo in fitto l’appartamento di via Risorgimento dove ieri si è consumata la tragedia. La casa in cui vive il 31enne è di proprietà della famiglia della giovane vittima.

“La comunità di Grumo Nevano è sconvolta, vicina alla famiglia che ha subìto questo lutto. Una cosa del genere – aggiunge – non dovrebbe mai accadere. Mi dispiace per la mia terra, che mai era stata sconvolta da un fatto così grave”.

(Nac/Dire)