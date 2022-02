Ucciso in Irpinia, i killer si nascondevano nel Casertano

Arrestati due uomini coinvolti nell’omicidio dl barista freddato con sei colpi di arma da fuoco ieri pomeriggio a Cervinara. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri di Cervinara e San Martino, coadiuvati dai colleghi della Compagnia di Maddaloni.

I due si erano rifugiati in un’abitazione di Arienzo, in provincia di Caserta: sono stati individuati dai carabinieri di Avellino su disposizione della Direzione distrettuale antimafia. In manette A.M., 30 anni, e G. M., 20 anni.

Il 40enne barista è stato ucciso ieri con colpi di pistola in via Loffredo, nel centro del comune di Cervinara, in provincia di Avellino.

La vittima era il titolare di un circolo ricreativo. Il nuovo fatto di sangue in Valle Caudina segue di pochi giorni l’agguato avvenuto a San Martino Valle Caudina nel quale è rimasto gravemente ferito una persona ritenuta un ex esponente del clan Pagnozzi.