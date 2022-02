Mountain bike Specialized: come orientarsi nella scelta della taglia

Nel corso degli ultimi anni, ci sono tanti modelli di bici che hanno ottenuto un notevole apprezzamento sul mercato. Nello specifico, per i biker, la ricerca è sempre più complessa, visto che ci sono numerosi fattori che si devono tenere in considerazione in fase di scelta.

Da un certo punto di vista, il vantaggio dei nostri tempi è quello di poter contare anche su tante piattaforme online, che mettono a disposizione un’ampia e variegata gamma di soluzioni, tra cui anche le Mountain Bike Specialized, caratterizzata da un ottimo rapporto tra qualità e prezzo.

La fase di individuazione del modello di mountain bike più adatto alle proprie esigenze è decisamente complessa, dal momento che ciascun biker presenta delle caratteristiche fisiche e tecniche differenti ed è chiaro come ciascun trail comporta delle sfide non ripetibili. Di conseguenza, il teorema secondo cui la lunghezza delle gambe del biker dovrebbe essere l’unico aspetto per valutare la misura della bici più adatta, si è fatto sempre più desueto.

Di conseguenza, ecco che c’è un altro fattore che sta emergendo e sta venendo preso in considerazione sempre più di frequente. Si tratta dello Specialized S-Sizing, che individua delle misure ben determinate in riferimento allo stile di guida. L’S-Siziking ha come basi la tipologia di trail su cui va a pedalare il biker, ma anche lo stile di guida di quest’ultimo, che è sempre molto personale e unico.

Come individuare la S-Size più adatta

Tra le principali caratteristiche delle trailbikes Specialized troviamo senz’altro il fatto di avere delle misure di telaio che presentano una certa somiglianza tra la lunghezza del tubo sterzo e l’altezza standover. In questo senso, è facile intuire come la scelta sulla soluzione più adeguata alle proprie esigenze sia certamente più semplice, anche in base al modo in cui si pedala.

Bisogna notare come i telai di dimensioni più contenute sono certamente quelli dotati di maggiore agilità. Merito, senza ombra di dubbio, del reach e dell’avancorsa corti. Invece, tutti quei telai che presentano una struttura con dimensioni maggiori, presentano il vantaggio di avere un maggiore grado di stabilità.

Proviamo a fare un esempio pratico per comprendere meglio quanto stiamo dicendo. Nel caso in cui l’altezza del biker sia pari a 173 cm, il suggerimento è quello di impiegare una S2, S3 oppure una S4. Chi predilige uno stile di guida decisamente agile, dovrebbe puntare sulla S2. Chi va alla ricerca di uno stile di guida più equilibrato, in una sorta di linea di confine tra stabilità e manovrabilità, dovrebbe scegliere la S3. Infine, chi ha intenzione di puntare su una bici stabile in riferimento alla velocità, ecco che sceglierà la S4.

Le differenze delle S-sizing rispetto alle misure classiche

Un altro aspetto molto interessante da evidenziare è legato al fatto che le taglie S, M e L classiche vanno a focalizzarsi su due aspetti in modo particolare, ovvero l’altezza e la lunghezza delle gambe del biker. In questo modo, si può effettuare un calcolo corretto circa la misura che caratterizza il telaio più adatta alle proprie necessità.

Una modalità di scelta che può essere suggerita per le bici XC, in cui è chiaro che l’aspetto predominante è legato all’efficienza di pedalata. Eppure, una simile soluzione non tiene in considerazione un aspetto decisamente importante e che fa una gran differenza per tutti coloro che sono soliti pedalare su trail: si tratta dello stile di guida, che chiaramente varia in base a ciascun biker. Quindi, ecco che le misure S-Sizing non fanno altro che garantire un alto grado di flessibilità di individuare il telaio che riesce ad adeguarsi al meglio rispetto alle caratteristiche di ciascun biker.