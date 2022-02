Mancata proroga Lsu, sindaci casertani scrivono a Draghi ed Orlando

I sindaci di Cesa (Vincenzo Guida), San Tammaro (Vincenzo D’Angelo), Camigliano (Antonio Veltre), Gricignano d’Aversa (Vincenzo Santagata), Casaluce (Francesco Luongo), Teverola (Tommaso Barbato) hanno scritto al presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, al Ministro del Lavoro Andrea Orlando ed al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, per la questione della mancata proroga dei progetti dei Lavoratori Socialmente utili.

A sottoscrivere il documento i sindaci dei comuni che hanno ancora in carico Lsu: “Ad oggi non è intervenuta ancora alcuna proroga dei progetti e quindi questi lavoratori rischiano di essere espulsi dal sistema rappresentato da questi .ammortizzatori sociali. Inoltre, il mancato inserimento del progetto LSU non consentirebbe agli enti locali di continuare nella già programmata azione di stabilizzazione. È doveroso come questi lavoratori svolgono una funzione essenziale presso i nostri comuni, già decimati per quanto concerne la forza lavoro”. Infine l’appello alle istituzioni per un “provvedimento urgente, affinché vi sia un continuo dell’attività per questi lavoratori”.