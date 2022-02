Lusciano. Via Acerbo, i dubbi di Italia Viva

“Sono anni che, con imbarazzo, diciamo che Lusciano vive la più sostanziale crisi di identità grazie all’incompetenza di una classe politica. Per noi la politica è lo strumento democratico di collaborazione, di trasparenza, di partecipazione attraverso il dialogo e il confronto costruttivo, senza polemiche sterili, contro la solita politica autoreferenziale e lontana dai bisogni dei cittadini. In questi giorni prendiamo atto di varie polemiche relative alla proposta di riqualificazione del prolungamento di via Acerbo. In tempi non sospetti abbiamo lanciato un monito per sensibilizzare gli addetti ai lavori”. Così, in una nota, il direttivo cittadino di Italia Viva.

“Oggi, a distanza di tempo chiediamo agli inquilini della casa comunale se questo tratto è collaudato e se i lavori sono terminati, perché a differenza del primo tratto non vediamo nessun arredo urbano, assenza di piante ma solo predisposizioni a terra lasciati in pessime condizioni igienico-sanitarie nonché a rischio per la sicurezza dei passanti e per amore di emancipazione: ‘neanche un cestino per i rifiuti o una panchina’ come da progetto pubblicato. Pertanto, per poter agevolare il commercio, si potrebbe emanare un regolamento per permettere l’adozione di spazio pubblico non escludendo anche i parcheggi a pagamento. Vorremmo capire, poi, perché tutte le strade secondarie sono a senso unico eccetto una? Una buona amministrazione deve avere il coraggio di investire per i propri commercianti. È utile programmare un pubblico parcheggio in questa zona. Per fare questo ci vuole una forte azione amministrativa di vigilanza anche per affrontare il disagio oggettivo dei nostri cittadini e commercianti che vivono ai confini con Aversa, parliamo, dell’incrocio tra via Acerbo, via Guitmondo, via Tevere e via Marchione.

Potremmo parlare di tanti altri esempi ma non dimentichiamo lo stato di via Marchesi e via Marconi, tanto è vero che è la prima volta che un dirigente, l’ex comandante Mauro Ferrara, non ha autorizzato il doppio senso su via Marconi e la politica, stranamente, lo ha ignorato. Cogliamo l’attimo, infine, per ringraziare l’ex comandante per il profuso lavoro svolto e diamo il nostro caloroso benvenuto alla nuova comandate Nunzia Della Gatta”.