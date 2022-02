Lusciano. Via Acerbo, commercianti chiedono ripristino della segnaletica originaria

“É giusto che l’amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Nicola Esposito, non si dimentichi il confronto con le realtà associative territoriali e con il popolo. Proprio da vari incontri formali tra la nostra associazione e molti tra residenti e commercianti di via Acerbo, è nata l’esigenza di rappresentare al primo cittadino il bisogno di intervenire tempestivamente sulla viabilità. Bene il rifacimento del manto stradale e delle altre opere pubbliche realizzate in via Acerbo, ma ogni cosa non deve perdere la propria funzionalità. Da quando la segnaletica stradale é stata modificata, i commercianti lamentano una perdita degli incassi che ha messo il ginocchio le attività. Non bastava il covid, insomma”. Così, in una nota, l’associazione ‘La voce del cuore’.

“Pare che la segnaletica inviti i cittadini luscianesi ad abbandonare il proprio territorio per essere assorbiti dalle attività della confinante Aversa. Sulla scorta di questa premessa, già in passato i commercianti avevano richiesto al sindaco di intervenire ma il silenzio del primo cittadino resta assordante. La proposta della associazione e del suo presidente é quella i di ripristinare il senso di marcia alternato o anche una modifica che inviti gli automobilisti ad entrare nel territorio luscianese. Chiediamo al sindaco un presto intervento. Realizzare opere per poi abbandonare il popolo e chi investe nel nostro territorio é controproducente e inspiegabile”.