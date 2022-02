Lotto e 10eLotto: Campania super protagonista

La Campania torna protagonista al Lotto: nel concorso del 22 febbraio, come riporta Agipronews, sono state centrate vincite per un totale di oltre 60 mila euro. La più alta ha premiato un giocatore di Telese Terme, in provincia di Benevento, dove sono stati vinti 28.500 euro grazie a una giocata da 4 euro sulla ruota di Milano. Vinti anche 14.000 euro a Marcianise, in provincia di Caserta mentre a Benevento e Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, sono stati vinti rispettivamente 9.750 e 9.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,2 milioni di euro, per un totale di 160 milioni da inizio anno.

La Campania festeggia anche la doppietta al 10eLotto: nel concorso del 22 febbraio, come riporta Agipronews, sono state centrate due vincite per un totale di 23 mila euro totali. La prima è arrivata a Eboli, in provincia di Salerno, con un 7 Doppio Oro da 15 mila euro mentre l’altra ha premiato un giocatore di Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, con un 7 Oro da 8 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito quasi 25,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 547,7 milioni dall’inizio dell’anno.