Invasione Ucraina, anche Berlusconi condanni l’amico Putin

“E’ il momento dell’unità del Paese e dell’unità dell’Italia con l’Europa e con gli Stati Uniti, non è il momento delle divisioni, ma quello di una condanna netta dell’invasione russa. Certo, è anche il momento di rimuovere ogni ambiguità. L’Italia è un Paese, che in passato ha avuto, a destra e a manca, più di un’ambiguità nei confronti delle invasioni russe”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia Elio Vito, in una intervista al sito Spraynews.

“Ora non c’è più spazio per le ambiguità. Ora è il momento di una condanna ferma e netta dell’aggressione russa e del sostegno a tutte le iniziative, che l’Unione Europea e gli Stati Uniti riterranno opportune. Mi auguro che parole nette di condanna provengano anche da Forza Italia e dallo stesso Presidente Berlusconi, che non ha mai nascosto la sua amicizia con Putin. Quando gli amici sbagliano, e tanto più in una vicenda drammatica come questa, occorre dirglielo con franchezza”.

(Com/Tar/ Dire)