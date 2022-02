Illuminazione led: tutti i buoni motivi per sceglierla

La tecnologia led nel corso degli ultimi anni sta conoscendo una diffusione sempre più consistente. Si tratta di un fenomeno che non riguarda unicamente il settore residenziale, ma che coinvolge anche le aree esterne pubbliche e numerosi contesti di lavoro. Questa è la dimostrazione della straordinaria utilità di questa tecnologia, che è in grado di soddisfare in maniera ottimale le necessità di sicurezza e quelle di risparmio. Installare un impianto a led nuovo è, in molti casi, una soluzione da cui non si può prescindere.

Il led è molto resistente

Si sente parlare spesso dei vantaggi che caratterizzano la tecnologia led, ma non tutti sono noti come meriterebbero. Per esempio, vale la pena di sapere che le lampadine a led sono in grado di resistere agli urti in maniera molto più efficace rispetto a quel che avviene con altre soluzioni di illuminazione. La ragione è facile da spiegare: queste lampadine sono prive del filamento interno. Per questo motivo, ci sono meno probabilità che si verifichi una rottura immediata. Inoltre, questa peculiarità fa sì che le soluzioni a led non risentano dell’effetto delle continue accensioni.

La luce del led è immediata

È da notare, poi, che l’ illuminazione è immediata. Infatti, le lampadine che si basano su questa tecnologia non hanno bisogno di surriscaldarsi per garantire l’illuminazione richiesta. Al contrario, la loro intensità di luce si manifesta subito dopo l’accensione, e dura nel tempo in maniera prolungata. Con il passare del tempo – ma si parla di molti anni – l’intensità del led si riduce in maniera progressiva; tuttavia si può essere certi del fatto che le lampadine non si spengono da un giorno all’altro in maniera imprevista e definitiva. Infatti, questi dispositivi di illuminazione non si fulminano e non si possono esaurire, a differenza di quello che accade con le lampadine tradizionali. Insomma, scegliere una lampadina a led vuol dire essere certi di non restare mai al buio in modo inaspettato.

Le proposte di Lampadadiretta

È andando sul sito lampadadiretta.it che si ha la possibilità di scoprire una ricca gamma di proposte led di qualità. La mission di Lampadadiretta è chiara e condivisibile: una crescita che è possibile unicamente a patto di prendersi le responsabilità a proposito dell’impatto che ognuno di noi ha nei confronti del pianeta. Ecco perché sul sito di questo e-commerce si possono trovare numerose informazioni a proposito delle conseguenze positive che il led ha nei confronti dell’ambiente. È vero che il prezzo di acquisto dell’illuminazione a led è più elevato di quello dell’illuminazione tradizionale, ma è altrettanto vero che l’investimento viene prima ammortizzato e poi ripagato, sia perché il led consuma una quantità di energia nettamente inferiore, sia perché può durare fino a venti volte in più. Nel giro di pochissimo tempo, quindi, le proposte del catalogo di Lampadadiretta consentono di recuperare l’investimento iniziale.

Quanta manutenzione richiede il led

Può stupire, ma il led non ha bisogno di alcun tipo di manutenzione: anche questa è una differenza molto significativa rispetto alle lampadine normali. La manutenzione necessaria è minima, se non addirittura nulla. Il motivo è semplice da spiegare: queste lampadine durano così a lungo che non ci si deve preoccuparle di cambiarle ogni tre per due. Come noto, la durata stimata per un qualunque dispositivo di illuminazione a led si aggira attorno alle 50mila ore.

La sostenibilità ambientale

Non va mai dimenticato che il led non inquina, e dunque è una fonte di illuminazione decisamente benefica per l’ambiente. Questo è un aspetto che non ci si può permettere di trascurare, a maggior ragione in un contesto storico come quello che ci troviamo ad affrontare in questo momento. Viviamo, infatti, in un’epoca in cui è davvero rilevante l’interesse nei confronti dell’ambiente e delle sorti del nostro pianeta. Ecco perché vale la pena di tenere in considerazione il led e la tecnologia che ne sta alla base come una soluzione all’insegna della sostenibilità ambientale. Se si decide di abbandonare le lampadine tradizionali per passare al led, non solo si compie un investimento che genererà dei vantaggi dal punto di vista economico, ma si prende anche una decisione positiva sul piano ecologico. Le lampadine a led, infatti, sono prive di gas tossici; non contengono nemmeno mercurio, che è una sostanza dagli effetti dannosi riconosciuti.

Risparmiare con il led

Ma di certo, se c’è un motivo che più di tutti gli altri merita di essere considerato a favore della scelta della tecnologia led, questo non può che essere individuato nel risparmio economico che essa garantisce. Il led, insomma, assicura un cambiamento che unisce convenienza e qualità: si stima che la differenza fra le lampadine di ultima generazione e quelle tradizionali corrisponda a un risparmio di quasi l’80%. Ecco perché non ha senso attendere ancora: se si prende la decisione di puntare sulla tecnologia led non si sbaglia, perché da subito si può beneficiare di un incremento del livello di qualità della luce e al tempo stesso di un consistente risparmio in bolletta.