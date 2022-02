Guerra in Ucraina, Orban: “ci occuperemo dei rifugiati, la Nato garantisca la nostra sicurezza”

L’Ungheria “si occuperà dei rifugiati in modo appropriato”, ha scritto il Premier Viktor Orban in un post pubblicato su Facebook dopo che ieri ha parlato con il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg a cui ha spiegato che “l’Ungheria è un Paese in una situazione difficile, con 130 chilometri di frontiera con l’Ucraina”.

“In questo contesto, deve essere garantita la sicurezza anche dell’Ungheria perché per noi questa è la considerazione più importante”, ha affermato Orban. “Ho chiarito anche che l’Ungheria non prenderà parte a questa guerra e non consentirà di esservi trascinata”.