Guerra in Ucraina, cdx: “Aversa deve sentirsi terra ucraina”

“La città di Aversa vive da moltissimi anni la propria quotidianità con la numerosa e pacifica comunità ucraina che si è fatta apprezzare da tutti per la sua particolare laboriosità, tant’è che, per la fiducia che si è guadagnata, a molti di essa abbiamo affidato e affidiamo i nostri affetti più cari. A questa comunità, alla popolazione Ucraina tutta desideriamo dimostrare la nostra incondizionata e totale vicinanza per la vile, ingiustificata è ingiustificabile invasione armata della loro Terra. Perciò, in questo drammatico momento anche Aversa deve sentirsi Terra Ucraina e dimostrare questa sua sentita e intensa partecipazione facendo sventolare da ogni balcone la bandiera Ucraina che deve ora diventare anche la bandiera di tutti gli aversani”. Così, in una nota, l’area di centrodestra – liste civiche.