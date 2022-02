Guerra in Ucraina, Reznikov con Zelensky: “Russi, intimidire gli ucraini non serve a niente”

“85 ore di difesa. Intimidire gli ucraini non serve a niente. È impossibile spezzare i nostri difensori, inoltre è impossibile far deporre le armi alla capitale. I tempi sono estremamente difficili, ma passeranno.

La primavera è tra due giorni. L’Ucraina resterà unita per la vittoria, lo stiamo già facendo. Il nemico, che è venuto nella nostra terra, andrà in una direzione ben nota. Ecco perché suggeriamo agli occupanti di tornare a casa. Anche se non è troppo tardi. Manteniamo la linea!”. Così, in un post social, il Ministro della Difesa dell’Ucraina Oleksii Reznikov col presidente Zelensky.

UA → Міністр оборони України Резніков Олексій: “85 годин оборони. Залякувати українців – марно. Зламати наших захисників і захисниць – не вийде. Змусити нас здати столицю – тим більше. Надзвичайно важкі години. Але вони минуть. Післязавтра – вже весна. Україна – переможе. Вже перемагає! Ворог, який прийшов на нашу землю – піде у відомому напрямку. Тому ми радимо окупантам йти додому. Поки не пізно. Тримаймо стрій!”.

EN → Minister of Defence of Ukraine Oleksii Reznikov: “85 hours of defence. Intimidation of Ukrainians is imprudent. It is impossible to break our defenders, moreover it is impossible to make the capital lay down arms. The times are extremely difficult, but they will pass. The spring is in two days. Ukraine will stay united for victory, we are already doing that. The enemy, that came to our land, will go in a well-known direction. That is why we suggest occupiers to go home. While it is not too late. Let us hold the line!”.